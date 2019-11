Fortnite-Spieler lebenslang gesperrt: Tränenreiches Video geht viral

Weil er beim Fortnite-Spielen geschummelt hatte, ist ein berühmter Gamer lebenslang vom Spiel ausgeschlossen worden. All seinen Frust zeigt Jarvis Kayne nun in einem siebenminütigen Youtube-Video. Der tränenreiche Film wurde inzwischen fast 8 Millionen mal angesehen.

New York. Harte Strafe fürs Schummeln: Der 17-jährige Gamer Jarvis Kayne ist lebenslang vom Spiel „Fortnite“ gesperrt worden. Das nimmt den Profi-Spieler so sehr mit, dass er ein tränenreiches Youtube-Video drehte.

Was war passiert? Offenbar hatte sich Kayne einen Zweitaccount zugelegt, um im Spiel mit sogenannten Aimbots (Zielhilfe beim Schießen) hantieren zu können. Videos dieser Cheats hatte er dummerweise bei Youtube veröffentlicht – so kam ihm der Hersteller Epic Games auf die Schliche. Er sprach eine lebenslange Sperre aus.

Für Kayne bedeutet das aber nicht nur einen Abschied von seinem Lieblingsspiel, sondern auch den Verlust einer lukrativen Einnahmequelle. Bei Youtube hat der 17-Jährige mehr als zwei Millionen Abonnenten und verdient mit seinen Videos für einen Teenager stattliche Summen.

Tränenreiches Youtube-Video

All seinen Frust teilte Kayne nun seinen Youtube-Followern mit. In einem siebenminütigen Video stellte er dar, was passiert ist, und entschuldigte sich bei seinen Fans. Vor lauter Trauer über seine Sperre fließen die Tränen. Das Video wurde inzwischen fast acht Millionen mal angesehen.

Auch auf Twitter äußert sich Kayne: „Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen und ich verstehe total, warum das passiert ist. Wenn ich gewusst hätte, wie ernst die Konsequenzen sein würden, dann hätte ich niemals darüber nachgedacht.“

