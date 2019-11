Harry Wijnvoord über Krebsdiagnose von Walter Freiwald: “Geschockt”

Moderator Walter Freiwald machte am Mittwoch seine Krebserkrankung öffentlich. Nun wünscht ihm Ex-Kollege Harry Wijnvoord, mit dem er lange lange keinen Kontakt hatte, viel Kraft.

Am Mittwochabend offenbarte TV-Moderator Walter Freiwald („Der Preis ist heiß“) bei Twitter und Facebook, dass er an Krebs erkrankt ist. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer schrieb unter anderem „Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten.“ In den sozialen Medien bekam er darauf viele Reaktionen – aber nicht nur dort.

Sein ehemalige Co-Moderator Harry Wijnvoord sagte gegenüber RTL.de: „Wir waren in den letzten Jahren nicht die besten Freunde, aber diese Nachricht hat mich geschockt und alles relativiert. Ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe ihn sofort angerufen, um ihm zu sagen, dass er das nicht verdient. Es ist dramatisch und sieht sehr schlecht aus.“ Wijnvoord findet es auch gut, dass Freiwald mit der Nachricht „nach vorne“ gegangen ist: „“Er wollte nicht, dass etwas Falsches darüber geschrieben wird. Um dem vorzeubeugen, hat er diese Variante gewählt. Sonst könnte man ja alles darüber berichten. Es ist eine ganz bittere Sache zu wissen, dass man sterben muss. Ich wünsche Walter ganz viel Kraft.“

RND/lob

