Mann tötet trächtige Katze im Wäschetrockner – lange Haftstrafe

In Malaysia muss ein Mann 34 Monate wegen Tierquälerei ins Gefängnis. Er hatte eine trächtige Katze in einem Wäschetrockner getötet. Das Urteil will der Mann aber nicht akzeptieren.

Kuala Lumpur. Wegen Tierquälerei ist ein Mann in Malaysia zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte eine trächtige Katze in einen Wäschetrockner gesteckt und getötet.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Bernama mitteilt, hatte der Fall im September 2018 bei Tierschützern einen Aufschrei ausgelöst. Auf dem Video einer Überwachungskamera war zu sehen, wie die Katze spät in der Nacht in einem Waschsalon bei Kuala Lumpur in einen Trockner gesteckt und das Gerät angeschaltet wurde. Der Täter hatte sich daraufhin aus dem Staub gemacht. Eine Kundin des Waschsalons fand das tote Tier später im Wäschetrockner.

Nicht das erste Urteil im Fall

Der Mann muss jetzt für 34 Monate ins Gefängnis. Außerdem muss er eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 9000 Euro zahlen. „Das Urteil solle dem Täter und der Öffentlichkeit „eine Lektion sein, dass sie mit Tieren nicht grausam umgehen“, sagte die Richterin Rasyihah Ghazali. Der Mann will das Urteil aber nicht akzeptieren und in Berufung gehen.

Das Urteil vom Dienstag war bereits der zweite Gerichtsentscheid in dem Fall. Die Tat hatte der Mann mit einem Kollegen begangen. Der Taxifahrer wurde wegen der Tötung der Katze sogar zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

RND/msc

