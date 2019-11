Glatteis-Crash auf A7: Mindestens 29 Verletzte bei Massenkarambolage

Bei Nebel und Blitzeis kracht es auf der A7 in Unterfranken. Die erste Bilanz der Massenkarambolage: mehr als 25 Verletzte und zahlreiche demolierte Autos.

Marktbreit. Bei einer Massenkarambolage auf der A7 in Unterfranken sind am Sonntagmorgen mehr als 25 Menschen verletzt worden. Bei Nebel und Glatteis krachten auf der Mainbrücke bei Marktbreit mindestens 18 Fahrzeuge ineinander. „Wir haben derzeit 29 Verletzte, vier davon sind schwer verletzt“, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit.

Nach ersten Angaben krachte der Fahrer eines Kleintransporters, der Richtung Kassel unterwegs war, gegen 07.20 Uhr in die Mittelleitplanke. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir Blitzeis und schlechte Sicht“, sagte der Polizeisprecher. Nachfolgende Autofahrer konnten demnach nicht mehr bremsen. Insgesamt fuhren mindestens 18 Autos ineinander. Eine Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den Trümmern geschnitten. Drei weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Auch ein Streifenwagen, der die Unfallstelle absicherte, wurde gerammt. „Drei Fahrzeuge der Feuerwehr wurden ebenfalls beschädigt.“

Feuerwehr und Rettungsdienst mit Großaufgebot vor Ort

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war über mehrere Stunden im Einsatz. Während der Rettungsarbeiten war die A7 zwischen den Ausfahrten Marktbreit und Kitzingen in Richtung Norden zeitweise gesperrt. „Die Bergung der Unfallautos wird vermutlich noch bis zum Mittag dauern“, schätzte der Polizeisprecher. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Etliche Autos wurden den Angaben zufolge erheblich beschädigt.

RND/dpa

