Tragischer Unfall: Auto rast in Kino-Eingang – Fahrer stirbt

In Sachsen-Anhalt ist ein Autofahrer in den Eingang eines Kinos gerast. Der Fahrer kam bei dem Unglück ums Leben. Kinogäste wurden nicht verletzt.

Wittenberg. Ein 58-Jähriger ist mit seinem Auto in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) gegen die Front eines Kinos gefahren und ums Leben gekommen.

Am Central-Kino wurden das Vordach und eine Säule beschädigt, wie eine Polizeisprecherin am Montagabend sagte. Der Autofahrer war am Nachmittag mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache über eine Verkehrsinsel gefahren und dann gegen ein Verkehrsschild und das Kino-Gebäude geprallt.

Hilfe kommt zu spät

Trotz mehrerer Versuche des Notarztes, den 58-Jährigen am Unfallort wiederzubeleben, konnte er nicht gerettet werden. Eine 67 Jahre alte Beifahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Kinogäste wurden bei dem Unglück nicht verletzt.

RND/dpa/msc