An Halloween: Junge Männer sollen sich an Jugendlicher vergangen haben

Am Halloweenabend sollen mehrere junge Männer in Baden-Württemberg eine 14-Jährige vergewaltigt haben. Die mutmaßlichen Täter sind zwischen 15 und 26 Jahre alt. Drei von ihnen sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Ulm. Fünf junge Männer sollen an Halloween ein 14 Jahre altes Mädchen in Baden-Württemberg vergewaltigt haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Ulm mitteilten, werden sie verdächtigt, die Jugendliche im Wohnhaus eines der jungen Männer im Alb-Donau-Kreis missbraucht zu haben.

Drei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, sie sind 15, 16 und 26 Jahre alt. Zwei weitere im Alter von 14 und 24 Jahren wurden zunächst festgenommen, sind derzeit aber auf freiem Fuß.

In Wohnhaus vergewaltigt

Nach Erkenntnissen der Ermittler traf die 14-Jährige in der Halloween-Nacht in Ulm auf die Verdächtigen. Sie kannte einen von ihnen und ließ sich anscheinend darauf ein, die jungen Männer zu begleiten. Im Wohnhaus eines der Verdächtigen sei sie dann vergewaltigt worden, wie sie später ihren Eltern und dann der Polizei geschildert habe.

RND/dpa