Lena Meyer-Landrut und Emilia Schüle intim – das steckt dahinter

Regelmäßig erfreut Lena Meyer-Landrut ihre Fans mit Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Kanal. Darunter ernsthafte Postings mit Tiefgang, aber auch Behind-the-Scenes-Bilder von ihren Konzerten oder Gute-Laune-Fotos aus dem Urlaub.

Das neueste Bild auf dem Instagram-Profil von Lena Meyer-Landrut begeistert die Fans. Abgebildet ist die Sängerin dieses Mal mit Schauspielerin Emilia Schürle, die unter anderem für ihre Rollen in der „Charité“-Reihe und der „Ku‘damm“-Serie bekannt ist.

Lena Meyer-Landrut und Emilia Schüle (10.11.2019)

Auf dem Bild stehen beide Frauen dicht beieinander. Dekolleté- und Schulterbereich sind unbekleidet. Die Botschaft, die dahintersteckt: Body Positivity und Frauenpower. So schreibt Lena in der Caption:

„Das Bild steht für mich für Frauenpower – sich wohl zu fühlen in seiner Haut. Egal wo du herkommst, wen du liebst, wie du liebst, was dich glücklich macht, wie du aussiehst, wie viel du wiegst, an was du glaubst, wie du tanzt, wie laut du lachst oder wie leise du denkst. Du bist du und das ist perfekt“

Den meisten Fans gefällt der Schnappschuss, trotzdem gibt es auch kritische Stimmen. Einige Kommentare hinterfragen etwa, wie authentisch eine solche Nachricht überhaupt sein kann:

„wenn lena dann nicht im gleichen atemzug staende ganz bestimme body standards propagieren wuerde mit ihren taeglichen classic Insta model pics, koennte man ihr dieses body positivity getue fast abkaufen.“ „So Weisheiten von Leuten mit perfektem Gesicht und ohne Figurprobleme … lieb ich ja. So authentisch.“ Du schreibst unter anderem, so wie du bist, bist du perfekt, egal, wie viel du wiegst. Aber du widersprichst dich mit diesem pseudotoleranten Spruch, da es dir selber eben nicht egal ist, wie viel du wiegst. Und du hast selber mal in einem Interview gesagt, dass du es zwar nicht jedem direkt sagst, aber bei manchen auch denkst, sie würden zu viel wiegen, ohne ihnen dies aber zu sagen. Von daher betrachte ich deine Sprüche nicht nur als nicht authentisch, sondern viel mehr als Masche, um bei den Leuten noch besser anzukommen, was ich aber durchschaut habe.

Wer ist Lena Meyer-Landrut?

Lena Meyer-Landrut ist am 23. Mai 1991 in Hannover geboren. Deutschlandweit bekannt geworden ist sie durch den Eurovision Song Contest, den sie im Jahr 2010 mit dem Titel „Satellite“ gewann. Im Vorfeld nahm sie außerdem an der Castingshow „Unser Star für Oslo teil“, dem deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, der wiederum von Stefan Raab veranstaltet wurde. Kurz darauf folgte ihr erstes Debütalbum „My Cassette Player“, mit dem sie in Deutschland und Österreich auf Platz eins landete. Es folgten weitere Studioalben, darunter „Only Love, L“ aus dem Jahre 2019 als aktuellstes Werk.

Was macht Lena Meyer-Landrut?

Heute ist Lena nicht nur als Sängerin und Songwriterin, sondern auch als gelegentliches Model, Markenbotschafterin und Synchronsprecherin tätig. Über Social Media steht sie insbesondere auf Instagram, Twitter und Youtube in der Öffentlichkeit. Dort muss sie sich bisweilen aufgrund ihrer Postings mit harscher Kritik auseinandersetzen: Ob vermeintliche Magerfotos, leicht bekleidete Bilder oder Werbekampagnen, die nicht jedem Fan gefallen – regelmäßig landet die erfolgreiche Sängerin in den Schlagzeilen.

Bekannte Songs von Lena Meyer-Landrut

2010: Satellite 2010: Bee 2010: Love Me 2011: Taken By a Stranger 2012: Stardust 2015: Traffic Lights 2015: Wild & Free 2016: Beat to My Melody 2017: Lost in You 2017: If I Wasn’t Your Daughter 2018: Thank You 2019: Don’t Lie to Me 2019: BetterAlben von Lena Meyer-Landrut 2010: My Cassette Player 2011: Good News 2012: Stardust 2015: Crystal Sky 2019: Only Love, LLena Meyer-Landrut auf Instagram

Mittels Instagram bleibt Lena mit ihren Fans in Kontakt, informiert über neue Songs, gibt Einblicke hinter die Kulissen ihrer Konzerte und vieles mehr. Mit knapp 3,1 Millionen Abonnenten gehört sie zu den namhaftesten Influencern in Deutschland und lädt in der Regel täglich neue Bilder hoch. Zu ihren Followern gehören ebenfalls zahlreiche deutsche und internationale Promis, sodass man in den Kommentaren häufig den einen oder anderen bekannten Namen liest.