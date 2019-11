In Tor eingeklemmt: Elefantendame verliert einen Teil ihres Rüssels

Unfall im Magdeburger Zoo: Elefantendame Mwana klemmte ihren Rüssel in einem elektrischen Tor ein. Bei dem Zwischenfall riss sich das Tier die Rüsselspietze ab.

Magdeburg. Aua! Das tat weh: Elefantendame Mwana aus dem Magdeburger Zoo hat sich an einem Tor ihren Rüssel eingequetscht. Dabei habe sie einen etwa zehn Zentimeter langes Teil der Spitze des Rüssels verloren, sagte Zoo Direktor Kai Perret am Mittwoch. Den Angaben nach geschah das Unglück am Montag, als für Mwana routinemäßig ein elektrisch angetriebenes Tor von ihrer Unterkunft zum Gehege geöffnet wurde. „Dabei hat sie an dem Tag aus unerfindlichen Gründen ihren Rüssel in einen Türspalt gesteckt, und in einer Millisekunde ist es dann passiert“, sagte Perret.

Die Elefantenkuh sei sofort tiermedizinisch und mit Antibiotika versorgt, die Blutung schnell gestoppt worden. Es handele sich um einen bedauerlichen Unfall, wofür niemand die Schuld trage, sagte der Zoodirektor. „Unfälle passieren leider, auch in der Natur“, sagte er.

Verletzte Elefantendame wird per Hand gefüttert

Mwana werde nun per Hand gefüttert. „Mit Heu, Obst, Broten, gekochtem Reis und anderen Leckereien“, sagte Perret. Ihr gehe es gut. Er sei zuversichtlich, dass sie sich mit dem Handicap arrangieren werde. Dies liege in der Natur der Tiere. Sie lernten automatisch mit so einer Behinderung umzugehen. Mwana (37) ist den Angaben zufolge seit den 1970er Jahren im Magdeburger Zoo.

RND/dpa