Schneechaos in Österreich: Krankenhaus nicht erreichbar

Wegen starker Schneefälle ist es in Österreich zu zahlreichen Unfällen und Stromausfällen gekommen. Auch ein Krankenhaus ist betroffen: Zeitweise waren Patienten und Personal in der Steiermark von der Außenwelt abgeschnitten.

Stolzalpe. Nach starken Schneefällen ist in Österreich ein Krankenhaus zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Auf der Stolzalpe im Bundesland Steiermark saßen am Mittwoch und Donnerstag laut dem ORF mehr als 600 Personen fest, darunter einige stationäre und ambulante Patienten, Krankenhauspersonal sowie mehrere Kinder eines Kindergartens.

Nach Angaben der Polizei sollte die Straße gegen Mittag kurz freigegeben werden, um die dringendsten Transportfahrten durchzuführen. Da aber weiterhin viele umgestürzte Bäume auf die Straße ragten, müssten anschließend die Aufräumarbeiten fortgesetzt werden.

Unfälle und Stromausfälle

In Österreich hatten starke Schneefälle in der Nacht auf Mittwoch für zahlreiche Unfälle und Stromausfälle gesorgt. Mehr als 10 000 Haushalte waren am Mittwoch zeitweise ohne Strom, auch am Donnerstagmorgen galt das nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA noch für rund 2600 Haushalte in Osttirol und dem Salzburger Land.

Zudem waren laut ÖAMTC weiterhin Straßen in fünf österreichischen Bundesländern gesperrt. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag fiel in einigen Schulen der Unterricht aus.

Schnee in Spanien

Auch in anderen Teilen Europas ist der Winter endgültig da. In weiten Teilen Spaniens hat eine Kaltfront für Schneefälle gesorgt. Im Zentrum des Landes, speziell in den Provinzen Madrid, Ávila und Segovia, sei es bereits zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs gekommen, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Lastwagen und Busse könnten teilweise nicht mehr fahren. Landesweit gingen die Temperaturen stark zurück.

Auch der Norden bereite sich auf eisige Stürme vor: Speziell in den Regionen Asturien und Galicien würden heftige Winde und Neuschnee von bis zu 40 Zentimetern erwartet, hieß es. „Winteralarm“, titelten spanische Medien. Auf mehreren Bergpässen seien bereits Schneeketten erforderlich.

Warnungen vor Sturm und Hagel gab es auch auf der Urlaubsinsel Mallorca, wo vor Böen von bis zu 70 Stundenkilometern und stürmischer See mit hohen Wellen gewarnt wurde. „Mallorca, vom Winde verweht“, schrieb die „Mallorca Zeitung“.

RND/dpa