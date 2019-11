Erdbeben der Stärke 7,4 – Tsunamiwarnung für Indonesien

Vor der Küste von Indonesien hat es ein stärkeres Erdbeben gegeben. Experten sprechen von einer Stärke von 7,4. Das Erdbeben habe in der Molukkensee stattgefunden. In der Folge wurden Tsunamiwarnungen für naheliegende Küsten ausgesprochen.

