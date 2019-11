An seinem 16. Geburtstag – Schüler eröffnet Feuer und tötet drei Menschen

In Santa Clarita bei Los Angeles hat ein 16-Jähriger mehrere Schüler seiner High School mit einer Waffe angeschossen – drei Opfer starben. Danach richtete er die Waffe auf sich selbst.

Santa Clarita. In der Nähe von Los Angeles hat ein Schütze mehrere Menschen der Saugus High School in Santa Clarita angeschossen. Wie die örtliche Polizeibehörde über Twitter mitteilte, handele es sich bei dem Täter um einen 16-jährigen Schüler. Insgesamt wurden sechs Menschen durch die Schüsse verletzt – drei der Opfer starben im Krankenhaus.

Täter flüchtete nach Schüssen

Ersten Berichten zufolge fielen die ersten Schüssen gegen acht Uhr (Ortszeit). Nachdem der mutmaßliche Täter die Schüsse abgefeuert hatte, flüchtete er in die umliegende Nachbarschaft der High School. Wie ein Kommissar der örtlichen Polizeistation während einer Pressekonferenz mitteilte, seien die Beamten innerhalb weniger Minuten nach einem Notruf an der High School eingetroffen, so „Daily Mail“. Die Schule ebenso wie zwei Grundschulen in der Nähe wurden sofort evakuiert und die Polizei bat um Hinweise zu dem mutmaßlichen Schützen in schwarzer Kleidung und asiatischer Herkunft.

Wie die Polizei weiter berichtete, habe der 16-Jährige Schüler die Waffe auf sich selbst gerichtet, bevor die Polizei den Jungen in der umliegenden Nachbarschaft der High School fand. Er werde zurzeit in einem Krankenhaus behandelt, bestätigte ein Kommissar der Santa Clarita Police via Twitter. Mittlerweile ist bekannt, dass der Schüler an diesem Tag seinen 16-jährigen Geburtstag hatte. Die Tatwaffe sei noch vor Ort konfisziert worden, teilte der lokale Nachrichtendienst „The Signal“ mit. Bisher sind keine weiteren Informationen zum Motiv des mutmaßlichen Täters bekannt.

