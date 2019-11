Spritzen-Attacke auf Mädchen: Noch keine Hinweise auf weitere Opfer

Der Fall sorgt für Entsetzen: Ein Unbekannter spritzt einem Mädchen in Gelsenkirchen eine unbekannte Substanz – mit dem Hinweis “Nummer Sechs”. Bislang gibt es laut Polizei aber keine Hinweise auf weitere Opfer.

Gelsenkirchen. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf weitere Opfer des Unbekannten, der am Donnerstagmorgen ein 13-jähriges Mädchen in Gelsenkirchen mit einem Messer bedroht und ihr einen unbekannten Stoff injiziert hat. Es ist weiter unklar, um was für einen Stoff es sich handelt. Das Mädchen sei weiter im Krankenhaus. Ärzte und ein Gerichtsmediziner untersuchten, um welchen Stoff es sich gehandelt haben könnte.

Der Mann hatte zu dem Mädchen „Nummer Sechs“ gesagt, weshalb die Polizei den Verdacht hatte, dass es weitere Opfer geben könnte. Auch in benachbarten Städten habe es keine Meldungen über ähnliche Fälle gegeben, sagte Polizeisprecher Christopher Grauwinkel am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Die Polizei hat nach Angaben des Sprechers bisher keine Zweifel an den Schilderungen eines 13-jährigen Mädchens. Der Mann soll ihr in Gelsenkirchen eine unbekannte Flüssigkeit gespritzt haben, wodurch sie „Ausfallerscheinungen“ gehabt habe, so der Sprecher. Das Mädchen habe im Krankenhaus noch am Donnerstag befragt werden können. Sie habe den Mann als 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er sei 30 bis 40 Jahre alt, habe akzentfrei deutsch gesprochen und eine schwarze Bauchtasche sowie weiße Handschuhe getragen.

