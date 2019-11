Taylor Swift: Das sagt ihr altes Label zum angeblichen Song-Verbot

Darf Taylor Swift bei den American Music Awards nun auftreten oder nicht? Ihr altes Label will von dem vermeintlich ausgesprochenen Verbot jedenfalls nichts wissen. Die Sängerin hatte zuvor ihre Fans um Hilfe gebeten.

New York. Taylor Swift (29, „Lover“) hat sich am Freitag Rat suchend an ihre Twitter-Follower gewandt. Laut ihren Schilderungen wird sie von der Big Machine Label Group, ihrem alten Musiklabel, daran gehindert, ihre alten Songs bei den anstehenden American Music Awards auf die Bühne zu bringen. Die Künstlerin hatte offenbar ein Best-of-Medley geplant.

„Alles Unfug“

Alles Unfug, soll es nun aus der Führungsebene des Labels geheißen haben. „Wir sind gesetzlich nicht berechtigt, das zu unterbinden und haben es nie versucht“, wird ein namentlich nicht genannter Manager von dem US-Portal „TMZ“ zitiert. Swift könne demnach bei der Musikpreisverleihung „hundertprozentig ihr gesamtes Repertoire aus Vergangenheit und Gegenwart“ zum Besten geben.

Jetzt, da „die Verwirrung aus der Welt geschafft“ sei, freue man sich schon darauf, die Künstlerin am 24. November live performen zu sehen, habe die Quelle weiter beteuert.

RND/cos/spot