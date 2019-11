Schuss in Hamburger Nachtclub – Verletzter und Festnahme

In einem Nachtclub in Hamburg ist in der Nacht ein Mensch angeschossen worden. Ein Verdächtiger wurde am frühen Morgen festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Hamburg. Bei einer Auseinandersetzung in einem Nachtclub in Hamburg-Wandsbek ist ein Mensch angeschossen und verletzt worden. Die Polizei nahm am frühen Sonntagmorgen einen Verdächtigen fest und stellte eine Pistole sicher, wie ein Sprecher sagte.

Das Opfer erlitt eine Verletzung am Bein. Über die Hintergründe war noch nichts bekannt.

Weitere Infos folgen.

RND/dpa