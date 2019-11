Black-Eyed-Peas-Star Will.i.am wirft Flugbegleiterin Rassismus vor

Große Aufregung um Rapper Will.i.am: Nach seiner Landung am Flughafen in Sydney wurde er von Polizisten in Empfang genommen. Der Grund: Eine möglicherweise rassistische Streitigkeit mit einer Qantas-Flugbegleiterin.

Der Musiker will.i.am von den Black Eyed Peas ist nach einem Zwischenfall auf einem Qantas-Flug am Flughafen in Sydney von der Polizei in Empfang genommen worden. Der schwarze will.i.am schrieb auf Twitter, eine Flugbegleiterin habe ihn rassistisch beleidigt und dann die Polizei gerufen. Er postete ein Foto von einem der Polizisten und schrieb: „So wird man empfangen, wenn man aus Brisbane kommend in Sydney landet, wenn man mit Qantas mit einer #Rassistischen Flugbegleiterin fliegt.“

Qantas wies den Vorwurf zurück, der Zwischenfall am Samstag hätte einen rassistischen Hintergrund gehabt. Es habe sich lediglich um ein Missverständnis gehalten. Will.i.am habe Kopfhörer getragen und die Anweisungen der Besatzung nicht gehört, elektronische Geräte auszuschalten, hieß es von Qantas. Will.i.am hingegen behauptete, er habe nach einer Aufforderung der Crew sofort seinen Laptop weggepackt. „Wir weisen ausdrücklich zurück, dass es bei dem Vorfall um die Hautfarbe ging“, heißt es in der Erklärung weiter, „wir werden mit Will.i.am Kontakt aufnehmen und wünschen ihm alles Gute für seine restliche Tour.“

„Ich konnte das entsetzliche Verhalten der Flugbegleiterin kaum glauben“

Mehrere andere Twitter-Nutzer, die nach eigenen Angaben ebenfalls auf dem Flug waren, bekundeten ihre Unterstützung für Will.i.am. „Ich konnte das entsetzliche Verhalten der Flugbegleiterin kaum glauben. Ich entschuldige mich im Namen von Australien“, schrieb zum Beispiel eine angebliche Mit-Passagierin. Will.i.am schrieb, auch andere seien despektierlich behandelt worden. Kritik gab es aber, weil er die Flugbegleiterin seinen 12,8 Millionen Followern mit vollem Namen nannte und es daraufhin offenbar zu verbalen Angriffen gegen sie kam.

Will.i.am und die Black Eyed Peas sind im Rahmen ihrer Welttour gerade in Australien.

RND/AP/spot