BBC-Interview ist „PR-Katastrophe”: Scharfe Kritik an Prinz Andrew

Prinz Andrew weist im BBC-Interview Missbrauchsvorwürfe erneut zurück, doch die Reaktionen der Presse sind verheerend. Medien nennen den Auftritt ein „PR-Desaster”.

London. Der britische Prinz Andrew ist für seine Aussagen in einem Interview des Senders BBC scharf kritisiert worden. In dem Interview von „BBC Newsnight“, das am Samstag ausgestrahlt wurde, bestritt Andrew, Sex mit einer Frau gehabt zu haben, die nach eigenen Angaben als Teenager Opfer des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein war. Britische Zeitungen und Kommentatoren in sozialen Medien warfen ihm vor, seine Freundschaft mit Epstein noch immer zu verteidigen und kein Mitgefühl mit den Opfern von Epstein zu zeigen.

Der Königshausbeobachter Charlie Proctor schrieb bei Twitter: „Ich habe eine Zugkatastrophe erwartet. Das war ein Flugzeug, das in einen Öltanker stürzt, einen Tsunami verursacht, ein Übel im Ausmaß einer Atomexplosion auslöst.“ Die britische Zeitung „The Independent“ spricht von einem „selbst gemachten PR-Desaster“.

Beim Medienunternehmen Bloomberg heißt es gar: „Prinz Andrews Versuch, seine Freundschaft mit dem pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein in einem öffentlichkeitswirksamen TV-Interview zu erklären, verkommt zu einer Farce, die die größte PR-Katastrophe der britischen Königsfamilie seit ihrem Umgang mit dem Tod von Prinzessin Diana im Jahr 1997 werden könnte.“

RND/AP/spot