Heidi Klum (Mitte) und die Kaulitz-Brüder bei der TrevorLive-Gala im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. Quelle: Getty Images for The Trevor Proj

Heidi Klum: Familien-Auftritt mit Bill und Tom Kaulitz Sie sind einfach unzertrennlich: Bei einer Gala in Los Angeles hat Heidi Klum vor den Kameras neben den Kaulitz-Brüdern posiert. Mit Tom ist sie seit Anfang des Jahres verheiratet. Los Angeles. Heidi Klum (46) und die Kaulitz-Brüder scheinen auch weiterhin unzertrennlich zu sein. Bei der TrevorLive-Gala im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles posierte die Model-Mama nebst Ehemann Tom und Schwager Bill (beide 30) in einem langen weißen Fransen-Kleid für die Fotografen. Heidi Klum setzte dem knalligen Orange-Carpet ein dezentes Weiß entgegen. Das Kleid im Stil der 1920er mit Lochspitze und Cut-Outs an Hüfte und Oberschenkeln war ein echter Hingucker. Dazu kombinierte sie silberne Riemchen-Stilettos und eine silberne Satin-Clutch. Weißes Hemd und Brust-Tattoos Als Kontrast zu den funkelnden Ringen an beiden Händen wählte Klum einen schlichten Fußreif am rechten Knöchel. Passend zu dem glamourösen Auftritt trug sie die Haare offen und sorgte mit einem kräftigen roten Lippenstift und Mascara für einen rundum harmonischen Look. Die Zwillinge entschieden sich hingegen für farbliche Kontraste. So schmiss sich Tom in ein dunkelblaues Jackett, kombiniert mit schwarzem Hemd, schwarzer Hose und schwarzen Halbschuhen. Seine langen dunklen Haare trug er dabei offen. Sein Bruder Bill entschied sich für ein weißes Hemd, dass er nur bis knapp unter die Brust zuknöpfte, um seine Tattoos zu präsentieren. Dazu trug er eine schwarze Lederhose und schwarze Dr.Martens-Stiefel. RND/dr/spot