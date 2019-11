Erdrutsch zerstört Haus in Kärnten – vermisster Mann tot geborgen

Im österreichischen Kärnten ist ein Mann wegen eines Erdrutsches ums Leben gekommen. Er konnte nur noch leblos unter der Schlammlawine geborgen werden. Der Erdrutsch hatte sein Haus größtenteils zerstört.

Bad Kleinkirchheim. Der Bewohner eines im österreichischen Kärnten von einem Erdrutsch teilweise zerstörten Hauses ist tot. Der 80 Jahre alte Mann habe nur noch leblos geborgen werden können, sagte der Bürgermeister von Bad Kleinkirchheim, Matthias Krenn, am Montag der „Kleinen Zeitung“. „Er wurde von den Erdmassen begraben.“

„Haus total eingedrückt“

Auch die Agentur APA berichtete, dass der Mann gestorben sei. Der Erdrutsch hatte das Haus des Mannes teilweise zerstört, der 80-Jährige galt zunächst als vermisst. „Die hintere Seite des Hauses ist total eingedrückt, es steht nur noch die Vorderfront“, sagte Bürgermeister Krenn der APA.

Bereits in der Nacht war in der Gemeinde Bad Gastein im Bundesland Salzburg eine Schlammlawine auf zwei Wohnhäuser niedergegangen. Zwei Menschen konnten gerettet werden. Aus Sicherheitsgründen sind viele Straßen in Kärnten und Tirol gesperrt.

„Die Lage ist angespannt“, erklärte am Morgen ein Polizeisprecher aus Heiligenblut gegenüber den RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das größte Problem derzeit sind die Murenabgänge.“ Am Sonntagabend waren in der Nähe des Ortes Lawinen heruntergegangen. Noch immer ist die Landstraße zum Dorf hin gesperrt, Schulen und Kindergärten bleiben bis voraussichtlich Mittwoch geschlossen.

