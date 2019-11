Schüsse vor einem Supermarkt im US-amerikanischen Duncan (Oklahoma). Ein Schütze hat das Feuer eröffnet und dabei mindestens zwei Menschen getötet. Medienberichten zufolge soll auch der Schütze ums Leben gekommen sein.

Washington. Auf dem Parkplatz eines Walmart-Supermarktes in Duncan im US-Bundesstaat Oklahoma hat ein Schütze das Feuer eröffnet. Die Polizei in Duncan teilte auf Facebook mit, zwei Männer und eine Frau seien bei dem Vorfall am Montag ums Leben gekommen. Am Tatort sei eine Handfeuerwaffe gefunden worden. Der lokale Sender KSWO berichtete, unter den Toten sei auch der mutmaßliche Schütze. Das Motiv des Täters oder sonstige Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Im August hatte ein Schütze in einer Walmart-Filiale in El Paso im US-Bundesstaat Texas an der Grenze zu Mexiko das Feuer eröffnet und 22 Menschen getötet. Der mutmaßliche Täter ist wegen Mordes angeklagt. Ermittler behandeln diese Bluttat als inländischen Terrorismus. Sie gehen davon aus, dass der Todesschütze bei seinem Angriff vor allem Mexikaner töten wollte.

RND/dpa