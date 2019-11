Junge (5) bringt Kokain mit in den Kindergarten – weitere Drogen beim Vater gefunden

Im US-Bundesstaat Massachusetts hat ein fünfjähriger Junge ein Tütchen mit Kokain mit in den Kindergarten gebracht. Er fühle sich dadurch „wie Spider-Man“ – mit diesen Worten beschrieb ein fünfjähriger Junge dem Erzieher das vermeintliche Gefühl, welches das Pulver in ihm auslöse. Im Elternhaus des Jungen stellte die Polizei weitere Drogen sicher.

Mit einem Tütchen Kokain machte sich ein fünf Jahre alter Junge in Holyoke im US-Bundesstaat Massachusetts auf den Weg in den Kindergarten. Wie NBC News berichtet, erzählte der Junge seinem Erzieher, dass er sich das Pulver in den Mund stecke und sich dadurch „wie Spider-Man“ fühle.

Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er untersucht wurde. Da das Tütchen mit dem Kokain jedoch noch versiegelt war, gehen die Behörden nicht davon aus, dass er tatsächlich die Substanz zu sich genommen habe. Nichtsdestotrotz lässt die Aussage des Kindes die Annahme zu, dass es sich der Tatsache bewusst ist, dass Drogen das Bewusstsein beeinflussen.

Weitere Drogen im Haus des Vaters gefunden

Polizisten suchten darüber hinaus das Elternhaus des Jungen auf. Dort fanden sie seinen Vater schlafend vor. Im Haus sollen insgesamt 38 Tüten Kokain sowie 70 Tüten Heroin sichergestellt worden sein. Ob der Vater des Jungen selbst drogensüchtig ist oder mit Drogen dealt, ist noch nicht bekannt; er wird sich vor Gericht verantworten müssen.

Der Fünfjährige und ein weiteres Kind, die mit ihrer Mutter gemeinsam bei ihrem Vater lebten, wurden in die Obhut eines Jugendamtes übergeben.

RND/liz