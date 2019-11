„Ich habe es umsonst gemacht“ – Jennifer Lopez hat keine Gage für ihren Stripfilm „Hustlers“ bekommen

Jennifer Lopez hat in einem Interview zum ersten Mal über ihre Gage für den Stripfilm „Hustlers“ gesprochen – und mit ihrer Aussage für eine Überraschung gesorgt.

Jennifer Lopez hat in einem Videointerview mit der US-Ausgabe der „GQ“ verraten, wie viel sie für ihre Rolle der Stripperin Ramona in „Hustlers“ verdient hat. „Ich habe es umsonst gemacht. Ich liebe, was ich tue“, erklärte die Schauspielerin, die auch als Produzentin bei dem Film tätig war.

Dass sie nichts verdient habe, habe für sie dem Ethos des Films entsprochen: „Das ist unser Film, in dem wir unser Ding machen.“ Dadurch, dass nur Produzentinnen, Regisseurinnen, Autorinnen und Schauspielerinnen am Film beteiligt gewesen seien, solle sich das weibliche Publikum angespornt fühlen.

Sie sei in ihrer Karriere bisher auch nie durch Geld motiviert worden, fuhr Lopez fort. „Ich habe mir immer gesagt: ‚Ich möchte eine großartige Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin sein. Ich möchte Filme machen, ich möchte Musik machen‘“, erklärte sie, „und das Geld ging damit einher.“

„Hustlers“ startet Ende November in Deutschland

„Hustlers“ erzählt die wahre Geschichte um eine Gruppe krimineller Stripperinnen, die ihre Wall-Street-Klientel ausnehmen. Lopez mimt deren erfahrenes Mitglied Ramona. „Wir haben lange genug zugesehen, wie Männer Frauen in Filmen ausgenutzt haben, und es hat Spaß gemacht zu sehen, wie der Spieß umgedreht wird“, erklärte Lopez gegenüber „GQ“.

Zum Cast gehören auch Cardi B (27), Lizzo (31), Trace Lysette (32), Lili Reinhart (23) und Julia Stiles (38). In den USA läuft der Film bereits seit dem 13. September in den dortigen Filmtheatern. Hierzulande ist der Kinostart erst für den 28. November geplant.

