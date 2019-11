Auto stürzt in kochendes Heizungswasser – zwei Menschen sterben

Zwei Menschen sterben, als ihr Auto in Russland in kochendes Heizungswasser stürzt. Der Asphalt war unter dem Fahrzeug eingebrochen. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Pensa. Die beiden Insassen seien dabei ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit.

Ihr Wagen stand am Dienstag auf einem Parkplatz in der Stadt Pensa etwa 550 Kilometer südöstlich von Moskau, als plötzlich der Asphalt direkt darunter zusammenbrach. Auf Bildern in lokalen Medien war zu sehen, wie das Fahrzeug komplett in dem Loch versank. Wasserdampf stieg auf. Die Polizei will nun prüfen, weshalb das Rohr mit heißem Wasser für Heizungen brechen konnte.

RND/dpa