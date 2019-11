Für immer Lippstadt: Comedian Matze Knop zeigt seine Heimat

Seit mehr als 30 Jahren gibt es für Matze Knop nur einen Ort, den er Zuhause nennt: Lippstadt. Dem RND hat der Comedian den kleinen Ort NRW exklusiv gezeigt.

Lippstadt. Er war mal in Los Angeles, auch mal in Köln – doch seit mehr als 30 Jahren gibt es für Comedian Matze Knop nur einen Ort, den er Heimat nennt: Lippstadt. In dem 66.000 Einwohner-Ort zwischen Bielefeld und Dortmund ist Knop zur Schule gegangen, hat sein Hobby Fußball entdeckt und trotz deutschlandweiter Karriere in der Comedybranche auch als Erwachsener die Stadt wieder zu seinem Zuhause gemacht.

In einer Videoreportage hat Knop dem RND exklusiv die Orte gezeigt, mit denen er am meisten in Lippstadt verbindet. Von Innenstadt und Tanzschule über Stammkneipe, Baggersee und den SV Lippstadt 08.

Mit seiner Show „Matzeknopien“ ist Knop übrigens gerade auf Tour. Die nächsten Stationen u.a. Lübeck (12.12.), Stade (14.12.) und Braunschweig (20.12.).

Von Lena Obschinsky, Joanna Kouzina/RND