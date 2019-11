Arzt in Kasachstan soll illegal Nieren transplantiert haben

Die Polizei hat in Kasachstan einen Mann festgenommen, der illegal Nieren entnommen und sie an reiche Israelis verkauft haben soll.

Nur-Sultan. In Kasachstan in Zentralasien hat die Polizei einen Arzt verhaftet, der gegen Geld illegal Nieren von Patienten entnommen haben soll. Die Organe hätten vor allem reiche Israelis erhalten, teilten die Behörden kasachischen Medienberichten zufolge am Mittwoch mit. Der Chefarzt eines Krankenhauses in Schymkent im Süden der Ex-Sowjetrepublik soll zwischen 2017 und 2018 Geld damit verdient haben. Organhändler hätten die Kontakte vermittelt.

Die Ermittler werfen ihm vor, vor allem Menschen aus Usbekistan, Kirgisistan und der Ukraine Organe entnommen zu haben. Sie hätten wegen „finanzieller Probleme“ ihre Niere verkauft, hieß es.

Um wie viele Patienten es sich handelt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Zuvor sei bereits ein anderer Transplantationsarzt und ein Mitglieder der „kriminellen Gruppe“ festgenommen worden. Ob die Fälle miteinander zu tun haben, stand ebenfalls nicht fest.

In dem Steppenstaat zwischen Russland und China waren in der Vergangenheit bereits mehrere Ärzte festgenommen worden. Die ukrainische Polizei hatte im Sommer berichtet, dass mindestens 20 Ukrainer ihre Niere in Kasachstan für jeweils umgerechnet 13 000 Euro verkauft hätten. Sie wollten demnach mit dem Geld Operationen für Angehörige bezahlen oder einfach ihren Lebensunterhalt bestreiten.

