“Tribute to Bambi“: Welcher Promi seine Mutter mitbrachte und wer jetzt pinke Haare trägt

Einen Tag vor der “Bambi”-Verleihung in Baden-Baden findet am Mittwochabend die “Tribute to Bambi“-Veranstaltung statt. Hochkarätige Promis brachten Familienmitglieder mit, schwärmten vom Nachwuchs und verrieten, wem sie einen Bambi verliehen würden.

Einen Tag, bevor der deutsche Medienpreis „Bambi“ verliehen wird, findet traditionell die Charityveranstaltung „Tribute to Bambi“ statt. In diesem Jahr laufen die Promis im Kurhaus und Casino Baden-Baden über den blauen Teppich.

„Ich habe von meiner Mutter mitbekommen, Anderen zu helfen, auch wenn es einem selber nicht so gut geht“, erklärt Sänger Sasha dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sein Engagement. Der Musiker ist Pate des Förderprojekts „Kleine Helden e.V.“. Sasha ist selber Vater eines Jungen. Otto ist gerade ein Jahr alt geworden. „Jeder Tag mit meinem Sohn ist ein emotionaler Moment. Vor allem morgens, wenn er ins Bett kommt und einen wachklopft. Das ist so niedlich, wie er mir auf den Kopf haut“, schwärmt der Neu-Vater, während er seine Frau und Managerin Julia strahlend anguckt.

„Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski ist ohne ihren Mann zur Veranstaltung gekommen. Wem sie mal einen Bambi verleihen würde? „Meiner Mama, weil sie einfach die Beste ist. Ich finde, man müsste allen Müttern mal einen Bambi verleihen, weil sie immer hinter ihren Kindern stehen.“

Apropos Mutter, Sänger Max Giesinger kommt mit seiner Mama. Zur Austragungsstadt Baden-Baden hat der Musiker eine ganz besondere Beziehung: „Als ich 19 Jahre alt war, bin ich während der Abizeit immer hierher gefahren und habe Straßenmusik gemacht. Hier gibt es viele gut betuchte Leute, und da habe ich öfter mal einen Fünf-Euro-Schein zugesteckt bekommen.“

Influencer Ricardo Simonetti hatte sich nachmittags noch die Haare rosa gefärbt. Der Grund: „Ein Mann mit rosa Haaren ist immer ein Statement. Ich mag es, mit dem gesellschaftlichen Ideal von Männlichkeit zu brechen.“

Von ihrer unkonventionellen Seite zeigte sich auch Schauspielerin Nastassja Kinski, die spontan zur Verleihung kam. Irgendwie war ihr das Gewusel am blauen Teppich nicht geheuer, denn bereits nach wenigen Minuten ging sie rückwärts zum Eingang zurück und nahm einen Seiteneingang zur Veranstaltung.

Außerdem gesichtet: die beiden Schauspieler Timur Bartels „(Der Club der roten Bänder“) und Hardy Krüger Jr. sowie die Sänger Michael Schulte und Peter Maffay. Letzterer verzichtet auf den Gang über den Teppich, da er den Abend mit einem Medley eröffnet.

Von Thomas Kielhorn/RND