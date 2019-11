“Weihnachtsmann” legt Geldbündel auf Gehwegen ab

Seit 2014 finden Bewohner in einem Dorf in England immer wieder gebündelte Geldscheine – 26.000 Pfund wurden inzwischen bei der Polizei abgegeben. Die Dorfbewohner fragen sich, wer der anonyme Wohltäter wohl sein könnte. Eine Theorie gibt es aber.

Blackhall Colliery. In dem englischen Dorf Blackhall Colliery legte in den vergangenen fünf Jahren immer wieder ein unbekannter Wohltäter Bündel mit Geldscheinen im Wert von insgesamt 26.000 Pfund (33.000 Euro) ab. Das berichtete die englische Tageszeitung „The Guardian“. Erst am Montagmorgen war wieder ein Bündel mit Banknoten gefunden worden: 100 20-Pfundnoten – der vierte Geldfund in diesem Jahr, der an die Polizei ausgehändigt wurde.

Die Polizeibeamten vor Ort sind demnach ratlos. Zahlreiche Befragungen haben sie bereits geführt, Mitarbeiter der Bank und Post wurden verhört – nichts. Selbst die Untersuchung der Banknoten auf Fingerabdrücke sei erfolglos geblieben.

Möglicherweise lege ein Wohltäter das Geld auf der Straße ab. Polizisten lobten vielfach die Ehrlichkeit der glücklichen Finder. Befinde sich das einstige Bergbaudorf im Nordosten Englands doch bereits seit der Schließung des Bergwerks im Jahr 1981 in einer schwierigen Zeit. Die Arbeitslosenquote in Blackhall Colliery ist laut „The Guardian“ beinahe dreimal höher als im nationalen Durchschnitt. Einer von zehn Einwohnern sei arbeitslos.

Ehrlichste Dorfgemeinde im Vereinigten Königreich

Ehrlichkeit und ein gutes Herz haben die Dorfbewohner trotzdem nicht eingebüßt. Zahlreiche britische Zeitungen bezeichnen die Dorfgemeinde bereits als die ehrlichste im Vereinigten Königreich. Darüber wer das Geld auf der Straße ablegen könnte, wird viel spekuliert. Wenngleich es keiner mit Sicherheit sagen kann, haben die Dorfbewohner schon eine Theorie: Möglicherweise ist es ein heimlicher Millionär, oder vielleicht gar ein „Blackhall-Weihnachtsmann“? Die Dorfbewohnerin Alyson Anderson jedenfalls glaubt an das Gute: „Vielleicht ist es jemand, der uns zu helfen versucht – ein Elf des Weihnachtsmannes. Das hoffe ich zumindest“, sagt sie dem „Guardian“.

RND/joe