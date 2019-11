So feierten die Stars nach der Bambi-Verleihung

Nach der Bambi-Verleihung war noch lange nicht Schluss: Viele Stars kamen am späten Donnerstagabend zur After-Show-Party. Wir verraten, wer gerade seine Flitterwochen plant und wer in seinen Geburtstag reinfeierte.

Bamberg. Wenig Schlaf, aber viel zu feiern hatten die Promis nach der 71. „Bambi“-Verleihung. Moderator Kai Pflaume war noch bis ein Uhr morgens auf der After-Show-Party, obwohl bereits um 7.30 Uhr sein Shuttle zum Flughafen Stuttgart ging, von wo aus er nach Hamburg fliegen wollte. Dort wollte er drei Ausgaben seiner erfolgreichen Rateshow „Wer weiß denn sowas?“ (ARD) aufzeichnen.

Zuvor überraschte er zusammen mit Thomas Gottschalk Moderator Frank Elstner mit einem „Bambi“ für sein Lebenswerk. Doch warum startete die Show mit diesem Highlight? „Man nimmt ja ein bisschen Rücksicht auf den jeweiligen Preisträger“, sagt Pflaume zu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es ist ja nun bekannt, dass Frank gesundheitlich ein bisschen eingeschränkt ist. Deswegen wollten wir das nicht bis ans Ende der Show ziehen.“

Shirin David als erste Influencerin mit einem „Bambi“ ausgezeichnet

Ungewohnt wortkarg gab sich indes Gottschalk, der sich auf der Aftershow lieber mit seiner Freundin Karina Mroß sowie dem befreundeten Paar Guido Cantz mit Frau Kerstin in einen abgetrennten Bereich verzog.

Eine strahlende Gewinnerin des Abends war Rapperin und Influencerin Shirin David, die in der Kategorie Shootingstar ausgezeichnet wurde. „Ich weiß noch gar nicht, wo ich den Preis hinstelle. Ich bin vor anderthalb Jahren umgezogen und habe immer noch keine Lampen und keine Couch. Der Preis ist jetzt ein guter Grund, sich endlich mal um die Wohnungseinrichtung zu kümmern.“ David war als allererste Youtuberin und Influencerin mit einem „Bambi“ ausgezeichnet worden. Besonders auffällig auf mich ihre schwarze Korsage, in die sie nur dank Hilfe zweier Männer reinpasste. „Ich habe extra vorher noch vier Kilo abgenommen, aber der Aufwand hat sich hoffentlich gelohnt.“

Jochen Schropp feierte Geburtstag

Auch Model Barbara Meier trug ein besonderes Kleid, das mit 20.000 Swarovski-Steinchen besetzt war. Im Sommer hatte Meier den Unternehmer Klemens Hallmann geheiratet. „Wir gucken aktuell gerade, ob wir unsere Hochzeitsreise über Weihnachten und Silvester noch hinkriegen. Wenn es nicht klappt, fliegen wir eben über Ostern weg…“

Einen Grund zum Feiern hatte Moderator Jochen Schropp – auch ganz ohne gewonnenem „Bambi“. Der Entertainer feierte in seinen 41. Geburtstag rein. „So entspannt habe ich schon lange nicht mehr gefeiert. Ich musste mich weder um die Getränke noch ins Essen kümmern“, sagt er und lacht. Am Samstag möchte er dann in Berlin seinen Geburtstag noch mal im kleinen Rahmen nachfeiern.

Apropos Feiern, die letzten Gäste verließen erst am frühen Morgen das Foyer des Festspielhauses.

Von Thomas Kielhorn/RND