Nach Bambi-Verleihung: “Simply Red” nehmen die Bahn

Simply umweltbewusst! Am Donnerstag gewannen “Simply Red” noch einen Bambi, am nächsten Morgen zeigten sich die Weltstars dann ganz nahbar: in einem Zug der Deutschen Bahn.

Baden-Baden. Wenn Weltstars reisen… Mit seiner Band Simply Red („Something‘s got me started“) hat Sänger Mick Hucknall weltweit mehr als 50 Millionen Platten verkauft. Am Donnerstagabend erhielten Hucknall und seine Musiker in Baden-Baden den „Bambi“ in der Kategorie „Legende“.

Man sollte meinen, dass solche Weltstars nur mit Limousinen und Privatjets durch die Gegend kutschiert werden. Doch weit gefehlt: Hucknall und Co. stiegen am Freitagmorgen am Bahnhof von Baden-Baden in den ICE nach Hamburg. Dort belegten sie ein Sechser-Abteil in der 2. Klasse. Hucknall saß am Fenster und döste. Hätte er sein typisches Markenzeichen – eine ausgefallene Sonnenbrille – nicht aufgehabt, man hätte ihn auch für einen Geschäftsmann halten können. Als er in Karlsruhe ausstieg, posierte er im Zug müde, aber geduldig für Fotos. Simply cool!

Von Thomas Kielhorn/RND