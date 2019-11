München: Rund 400 Menschen bei Mahnwache nach tödlichem Raserunfall

Eine Woche nach dem verheerenden Raserunfall in München haben rund 400 Menschen an einer Mahnwache teilgenommen. Am vergangenen Freitag war ein Autofahrer mit rund 100 Sachen durch München gerast. Er erfasste zwei Jugendliche – einer starb.

München. Eine Woche nach dem tödlichen Raserunfall in München haben rund 400 Menschen eine Mahnwache nahe der Unfallstelle abgehalten. Mit einer Lichterkette aus Kerzen und Grablichtern zeigten sie am Freitagabend ihre Solidarität mit den Angehörigen der Opfer.

Mit 100 Sachen durch München gerast

Der Raser war am vergangenen Freitag kurz vor Mitternacht auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle mit bis zu 100 Stundenkilometern durch München gerast. Er erfasste zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche. Der 14-Jährige starb im Krankenhaus, die 16-Jährige wurde schwer verletzt. Gegen den Fahrer erging Haftbefehl unter anderem wegen Mordes.

