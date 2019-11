Musiker Sting nach Schulterbruch: „Ich werde noch Wochen nicht Gitarre spielen können“

Beim IMA in Berlin erhielt Sting den Preis in der Kategorie „Hero“. Niemals passte der Titel wohl so gut wie im Moment: Der Musiker trat trotz eines gerade operierten Schulterbruchs auf.

Erst kürzlich zeigte sich Sting bei seinen Deutschland-Konzerten mit Schlinge um den Arm, konnte nur eingeschränkt auf der Bühne performen. Beim International Music Award in Berlin brauchte der 68-jährige Musiker keine Unterstützung mehr für seinen Arm, sagte sogar auf Deutsch, wie es ihm mittlerweile geht: „Besser!“

Auf die Frage, wie denn die Verletzung überhaupt zustande gekommen sei, erzählt Sting: „Es ist nichts Heldenhaftes gewesen. Es war eine alte Sportverletzung, und dann bin ich gestürzt und habe mir komplett die Schulter gebrochen. Ich musste vor vier Wochen operiert werden und kann nicht mehr Gitarre spielen.“ Nicht ganz klar ist, wann der Musiker, der demnächst durch die USA touren wird, wieder das Instrument bedienen kann: „Vielleicht erst in vier Wochen. Ich kann das Ende der Gitarre nicht greifen“, erklärte Sting.

Beim IMA gewann der 68-Jährige in der Kategorie „Hero“, Udo Lindenberg hielt während der Veranstaltung eine Laudatio auf Englisch auf den Briten. Die Helden des Preisträgers? „Musikalisch gesehen auf jeden Fall die Beatles, Miles Davis, Stevie Wonder, David Bowie“, sagt Sting.

Von Lena Obschinsky/RND