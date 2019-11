Einkauf der Mutter dauert ihm zu lange – Neunjähriger irrt durch Erfurt

Dass Kinder sich oft langweilen, wenn sie die Eltern zum Wocheneinkauf begleiten müssen, ist kein Geheimnis. Einem Neunjährigen aus Erfurt ist beim Einkauf mit seiner Mutter jedoch so sehr der Geduldsfaden gerissen, dass er kurzerhand den Supermarkt verlassen hat, ohne seinen Eltern Bescheid zu geben. Passanten griffen den Jungen in der Innenstadt auf.

Erfurt. Beim Einkauf mit seiner Mutter in Erfurt ist einem Neunjährigen der Geduldsfaden gerissen, so dass er am Samstag durch die Stadt irrte. Passanten fanden den Jungen und riefen die Polizei. Auf Nachfrage habe er angegeben, seine Mutter verloren zu haben, informierten die Beamten. Ihm habe der Einkauf mit ihr zu lange gedauert, so dass er sich mit einer frisch gekauften Packung Nudeln auf den Weg nach Hause gemacht habe, wo er sie zubereiten wollte. Anhand der Packung fanden die Polizisten das Geschäft und konnten das Kind kurze Zeit später dem Vater übergeben.

Die Polizei nahm den Fall zum Anlass daran zu erinnern, dass Eltern gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit ihre Kinder nicht aus den Augen lassen sollten.

RND/dpa