Heidi Klum lüftet intimes Sex-Geheimnis

Bislang hielt sie sich eher zurück in Details zum Liebesleben mit Ehemann Tom Kaulitz. Doch jetzt lüftet Moderatorin Heidi Klum doch etwas die Bettdecke. In einem Interview spricht sie darüber, was beim Sex mit ihrem frisch Angetrauten genau mit ihr passiert.

Es war die Hochzeit des Sommers: Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (39) geben sich medienwirksam auf einem Boot vor der italienischen Insel Capri das Jawort. Und während sich die beiden bislang eher bedeckt hielten bezüglich ihres Liebeslebens, sprechen sie jetzt ganz offen über ihre Beziehung.

In einem aktuellen Interview erklärt Heidi etwa: „Der sinnlichste Moment ist der, wenn du mit der anderen Person tief verbunden bist. Meistens geschieht das beim Sex. Dann passiert etwas, das sich nur innerlich abspielt und nichts mehr mit dem zu tun hat, was um dich herum passiert.“ Dann gestikuliert sie wild mit den Händen: „Es ist einfach dieses Zzzzt. Dieses eine bestimmte Gefühl.“

Und auch Tom schwärmt vom ersten Treffen mit seiner Heidi: „Als ich sie das erste Mal angesehen habe, war es schon um mich geschehen. Da habe ich mich so hingezogen gefühlt, dass man mir schon gar nicht mehr helfen konnte.“

Grund für das Liebesgeständnis ist die neue Single von „Tokio Hotel“, die ja irgendwie promotet werden will. Was tut man nicht alles für die Liebe – und den Erfolg.

