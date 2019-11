Böse Überraschung: E-Bike fängt Feuer

Erst explodiert der Akku, dann fängt das E-Bike Feuer: Für einen Radfahrer aus Ennepetal bei Wuppertal wurde ein Ausflug mit dem Rad zum Abenteuer. Am Ende musste er selbst die Feuerwehr rufen.

Ennepetal. Böse Überraschung für einen Radfahrer in Ennepetal bei Wuppertal: Auf einem Waldweg in der Nähe der Kluterthöhle ist am Samstagmittag der Akku seines E-Bikes explodiert. Der Radfahrer sei nicht verletzt worden, berichtete die Feuerwehr.

Die Helfer waren vom Radfahrer selbst alarmiert worden. Als die Feuerwehr am Unglücksort eintraf, war das durch den Akku ausgelöste Feuer aber bereits erloschen. Der explodierte Akku wurde schließlich entsorgt. Warum der Akku explodierte, ist nicht bekannt.

RND/dpa