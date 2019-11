Mann stirbt auf Berliner Weihnachtsmarkt – Platz geräumt

Tragischer Unfall auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin: Ein Mann wurde von Achterbahn-Waggon überrollt und stirbt. Der Markt im Stadtteil Lichtenberg wurde geräumt.

Ein Mann ist am Samstagabend in Berlin auf einem Weihnachtsmarkt von einem Achterbahn-Waggon überrollt worden und gestorben. Er sei wahrscheinlich ein Mitarbeiter der Achterbahn gewesen, die an der Landsberger Allee aufgebaut ist, sagte Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke. Der Mann sei unter dem Waggon herausgezogen worden, anschließende Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Die Unfallursache sei noch unklar. Die vier Menschen, die in dem Waggon saßen, seien psychologisch betreut worden. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Weihnachtsmarkt wurde geräumt.

RND/dpa