Ex-”Bachelorette” Jessica Paszka verrät ihren Beziehungsstatus

Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka hat in einer Instagram-Stroy mit den Gerüchten über ihren Beziehungsstatus aufgeräumt.

Wie ist der Beziehungsstatus von Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka (29)? Diese Frage wurde in den letzten Monaten nicht nur einmal gestellt. Zuletzt hatte „stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka (46) versucht, in seiner Sendung ein klares Statement aus der 29-Jährigen herauszukitzeln – aber ohne Erfolg. Weder bestätigte sie, noch dementierte sie Gerüchte darüber, dass sie in festen Händen sei. Nun sprach sie in einer Instagram-Story, in der sie einige Fragen ihrer Fans beantwortete, aber ganz offen über das Thema und verriet: Sie ist Single.

„Ich war schon sehr lange nicht mehr in einer festen Beziehung und ich bin Single“, gesteht Paszka. Und später wir sie noch deutlicher: „Nein ich habe keinen Freund.“ Dennoch wünsche sie sich irgendwann Kinder, erklärt Paszka: „Ich finde, Kinder entstehen aus Liebe und da muss alles perfekt sein. Aber irgendwann möchte ich mal Kinder bekommen.“

Dass sie noch nicht den richtigen gefunden hat, scheint aber durchaus auch an den Männern zu liegen: „Ich wurde sogar mehrmals betrogen und ich rate jeder Frau, die das herausbekommt, sich ganz schnell von dem Mann fernzuhalten“, verrät sie weiter.

RND/rto/spot