Zwei Wolfsattacken in 24 Stunden – Dorfbewohner beunruhigt

In Amt Neuhaus in Niedersachsen ist es innerhalb von 24 Stunden zu zwei Wolfsattacken gekommen. Jedes Mal habe es es mehrere Schafe im Dorf erwischt. In der Gegend wohnen mehrere Wolfsrudel.

Zwei Wolfsattacken in 24 Stunden, davon eine mitten in einem Dorf, beunruhigen die Bürger im Amt Neuhaus an der Landesgrenze Niedersachsens zu Mecklenburg. Wie Bürgermeister Andreas Gehrke (CDU) am Sonntag erklärte, wurden sieben Schafe einer Herde in Zeetze gerissen, die im Dorf weidete. Der Vorfall sei vermutlich in der Nacht zu Freitag passiert. In der Nacht davor seien drei Schafe eines anderen Halters im Nachbarort Sumte von Wölfen angefallen und getötet worden. „Wir haben es erstmals, dass auch Nutztiere in einem Ort angefallen wurden, das sorgt für viele Ängste“, erklärte Gehrke.

Das Thema soll in der nächsten Gemeindevertretersitzung besprochen werden. Ein Wolfsberater habe erklärt, dass er wegen der vielen zu untersuchenden Attacken Hilfe brauche. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ darüber berichtet.

In der dünn besiedelten Region des Dreiländerecks von Brandenburg, Niedersachsen und Mecklenburg leben mehrere Wolfsrudel. Im April hatte es auch am Schaalsee in Mecklenburg eine Wolfsattacke gegeben. Zudem schafft ein sogenannnter Problemwolf, der in Schleswig-Holstein bereits zum Abschuss freigegeben worden war, dort aber über elf Monate nicht erlegt wurde und derzeit in Mecklenburg-Vorpommern Schafe gerissen hat, viel Unruhe.

