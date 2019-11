Klimmzug im Rollstuhl: Gelähmte Olympiasiegerin Kristina Vogel beeindruckt

Die Olympiasiegerin Kristina Vogel überrascht mit einem beeindruckenden Video bei Instagram. Ihre Fans sind von der sportlichen Leistung begeistert.

Die 29-jährige ehemalige Olympiasiegerin im Bahnrad, Kristina Vogel, ist nach einem Trainingsunfall von der Brust abwärts gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Jetzt zeigt sie in einem Video bei Instagram, dass die körperliche Lähmung ihren Sportsgeist in keiner Weise einschränkt.

Vogel macht Klimmzug mit Rollstuhl

In dem Video ist zu sehen, wie sich Kristina Vogel an einer Reckstange nach oben zieht – und ihren Körper samt Rollstuhl vom Boden hebt. Sie betitelt das Video mit den Worten: „Bevor wir Dinge nicht probieren, wissen wir nicht, ob es möglich ist…!“ Und der Stolz ist ihr anzusehen: Am Ende des kurzen Videos grinst sie breit in die Kamera.

Ihre Fans sind von der sportlichen Leistung der Olympiasiegerin begeistert. „Für mich als jahrelange Rollstuhlfahrerin bist du ein echtes Vorbild, so mutig wie du wäre ich gern“, schreibt eine Nutzerin unter dem Beitrag. „Wie wohltuend, bei all den Nörglern und Unzufriedenen um uns herum. Nicht reden – einfach machen. Wenn ich könnte, würde ich mal eben schnell vorbei kommen und ein fettes High Five geben!“, lautet ein weiterer Kommentar. Und wieder ein anderer Nutzer lobt den Ehrgeiz der 29-Jährigen: „Sie gibt nie auf.“

RND/al