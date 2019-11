New Yorker Met-Museum “erschüttert” über Dresdner Kunstdiebstahl

Das New Yorker Metropolitan Museum hat sich erschüttert gezeigt über den Kunstdiebstahl in Dresden. Das Museum stellt derzeit einige Werke aus der berühmten Schatzkammer aus. Spektakulärstes Stück ist der “Grüne Diamant”.

New York. Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden hat sich der Direktor des New Yorker Metropolitan Museums, das derzeit einige Werke aus der berühmten Schatzkammer ausgeliehen hat, betroffen von dem Vorfall gezeigt.

„Wir sind erschüttert, von diesem Diebstahl zu hören“, sagte Max Hollein am Montag in New York laut einer Mitteilung an die Deutsche Presse-Agentur. „Das Met, und sicher die gesamte Museumswelt, hofft darauf, dass diese überaus wichtigen Werke sofort und sicher zurückkommen.“ Unbekannte haben in der Nacht zum Montag Kunstschätze von kaum messbarem Wert aus dem Grünen Gewölbe gestohlen.

Der „Grüne Diamant“ ist spektakulärstes Stück

Im Metropolitan Museum eröffnete unterdessen am Montag die Ausstellung „Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe“, die auch zahlreiche Leihgaben aus dem Grünen Gewölbe zeigt. Spektakulärstes Stück ist der „Grüne Diamant“, ein Hut-Schmuckstück mit einem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung. Die Schau soll bis zum 1. März 2020 in dem Museum am Central Park in Manhattan zu sehen sein.

RND/dpa