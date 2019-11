Das ist das Diebesgut aus dem Grünen Gewölbe in Dresden

In der Schatzkammer des Grünen Gewölbes in Dresden haben Einbrecher kostbare Juwelengarnituren gestohlen. Jetzt hat die Polizei Bilder der Schätze veröffentlicht. Es sind funkelnde Schmuckstücke, deren Materialwert im Millionenbereich liegen dürfte.

Dresden. Drei kostbare Juwelengarnituren aus der Schatzkammer von August dem Starken (1670-1733) haben unbekannte Täter am Montagmorgen beim Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden entwendet.

Zwei Täter brachen im Morgengrauen über ein Fenster in das Museum ein und schlugen im Juwelensaal offenbar gezielt eine von vier Vitrinen ein. Daraus entwendeten die Diebe drei von zehn Garnituren der Dresdner Sammlung, die als größter Juwelenschatz Europas gilt.

Wert der Schmuckstücke geht in die Millionen

Insgesamt bis zu 94 Schmuckstücke räumten die Kriminellen aus dem mit Sicherheitsglas verkleideten Schaukasten. Nach nur wenigen Minuten konnten sie offenbar mit einem Pkw flüchten – trotz Alarms und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei.

Nun hat die Polizei Bilder der wertvollen Stücke veröffentlicht. Es sind funkelnde Schmuckstücke, besetzt mit Edelsteinen, deren Materialwert allein schon im Millionenbereich liegen dürfte.

Sachsens Kurfürst August der Starke hatte sich zu Beginn des 18. Jahrhundert einen Wettbewerb mit dem französischen König Ludwig XIV. über die prachtvollste Sammlung geliefert. Auf dem freien Markt dürften die entwendeten Kostbarkeiten, die zu den wertvollsten der 3000 Exponaten im Grünen Gewölbe gehören, jedoch kaum zu verkaufen sein.

