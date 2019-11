Mädchen stirbt bei Hausbrand, Schwester wird noch vermisst

Bei einem Hausbrand im hessischen Mengerskirchen ist am Dienstag ein zehnjähriges Mädchen gestorben. Ihre vier Jahre alte Schwester wird noch vermisst. Die Brandursache ist bislang unklar.

Mengerskirchen. Ein zehn Jahre altes Mädchen ist bei einem Wohnhausbrand in Mengerskirchen (Kreis Limburg-Weilburg) gestorben. Die vier Jahre alte Schwester werde noch vermisst, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Das Feuer war am Dienstagmorgen aus noch unklarer Ursache ausgebrochen.

Die Eltern und ein Fünfjähriger hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers selbst aus dem Haus gerettet. Einsatzkräfte konnten die Zehnjährige aus dem Gebäude holen, sie starb aber trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Das Haus ist einsturzgefährdet. Zuvor hatten mehrere Medien über das Unglück berichtet.

RND/dpa