Malta: Top-Politiker tritt zurück – Verbindung zu Mord an Journalistin?

Im Zuge der Ermittlung zum Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia im Jahr 2017 ist nun ein Vertrauter von Maltas Premier Joseph Muscat zurückgetreten. Offenbar gehört Keith Schembri zu einem Personenkreis, der nun in dem Fall neu vernommen werden soll. Bislang sind in dem Mordfall drei Männer festgenommen und angeklagt worden.

Muscat bestätigte am Dienstag den Rücktritt, sagte aber nichts zu den Gründen. Die Polizei des kleinsten EU-Landes teilte am Dienstag mit, dass zum Mordfall Caruana Galizia weitere Personen vernommen würden. Ermittlerkreise bestätigten der „Times of Malta“, dass Schembri unter ihnen sei.

Der Druck auf Muscats rechte Hand war in der vorigen Woche gestiegen, als einer der mutmaßlicher Hintermänner der Tat festgenommen wurde. Der Geschäftsmann war am 20. November von der Küstenwache abgefangen worden, als er Malta auf seiner Jacht verlassen wollte.

Schembri wird wie auch Tourismusminister Konrad Mizzi verdächtigt, von dem Mann Geld erhalten zu haben. Beide haben dies zurückgewiesen.

Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 nahe ihrem Haus in Bidnija in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Die damals 53-Jährige hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsmännern auf Malta und deren Verwicklung in den Skandal um die „Panama Papers“ recherchiert.

Drei Männer wurden festgenommen und angeklagt. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben. Wer hinter ihnen steckte, ist bislang unklar.

RND/dpa/cle