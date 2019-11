Pferd mit Kran aus Schacht gerettet

Ein Pferd in der Ukraine ist in eine missliche Lage geraten – es war in der Dunkelheit auf einem Privatgrundstück in einen offenen Schacht gerutscht. Zivilschützer konnten das Tier retten.

Riwne. Ein Pferd in einem tiefen Schacht haben Zivilschützer in der Ukraine aus seiner misslichen Lage befreit. Der braungescheckte Vierbeiner war in der Dunkelheit auf einem Privatgrundstück in einen offenen Schacht gerutscht, wie die Behörden am Dienstag mitteilten.

Mit Hilfe von Feuerwehrschläuchen, Rettungsseilen und dem Kran eines hilfsbereiten Nachbarn konnten vier Retter das Arbeitspferd nach oben ziehen. Nach einer Untersuchung durch den Tierarzt nahm der dankbare Besitzer in der Ortschaft Klewan nahe der Großstadt Riwne im Westen des Landes das erschöpfte, aber unverletzte Tier wieder in Empfang.

RND/dpa