Aus Gehege ausgebrochen: Regionalzug überrollt 40 Schafe

Ein grausames Bild bot sich den Beamten in Unterfranken: Dort hatte ein Regionalzug 40 Schafe überrollt. Die Tiere waren aus ihrem Gehege ausgebrochen und auf die Bahnstrecke gelaufen.

Collenberg. Ein Regionalzug hat in Unterfranken 40 Schafe überrollt. Die Tiere waren aus einem Gehege nahe der Bahnstrecke in Collenberg (Landkreis Miltenberg) ausgebrochen und auf die Gleise gelaufen. Den Rettungskräften habe sich ein schreckliches Bild geboten, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Diese mussten zahlreiche Kadaver abtransportieren: Nur drei Schafe der Herde überlebten.

Die eingleisige Bahnstrecke war bis nach Mitternacht gesperrt. In dem Regionalexpress befanden sich vier Passagiere, die unverletzt blieben.

