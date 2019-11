Alexander Zverev und Brenda Patea: Jetzt ist ihre Liebe offiziell

In Paris hat es gefunkt: Ex-„GNTM“-Kandidatin Brenda Patea spricht über ihre neue Liebe zu Alexander Zverev. Sie verrät, was sie an dem Tennisstar schätzt und wie ihre Fernbeziehung funktioniert.

Model und Influencerin Brenda Patea (26) hat in einem Interview mit dem Magazin „Gala“ über ihren neuen Freund, Tennisprofi Alexander Zverev (22), gesprochen. „Seine Augen haben mich vom ersten Moment an fasziniert“, sagt das Model, das vor zwei Jahren bei Heidi Klums (46) Castingshow „Germany’s next Topmodel“ teilnahm und den zehnten Platz belegte. Zudem verrät sie, wie die Fernbeziehung mit dem Tennisprofi funktioniert.

„Mein Deutsch war quasi weg. Er ist ja auch ein gut aussehender Mann“, beschreibt Patea das erste Aufeinandertreffen der beiden am 28. Oktober in Paris. Ihre Blicke hätten sich in einem Café getroffen, woraufhin der 22-Jährige sie angesprochen habe. Sie habe anfangs nicht gewusst, dass es sich bei dem jungen Mann um einen Star der Tennis-Branche handelt. „Steffi Graf und Boris Becker sagen mir etwas, aber ihn kannte ich leider noch nicht.“ Sie habe durch ihren neuen Freund schon einiges über Tennis gelernt und wolle es im Urlaub von ihm beigebracht bekommen.

„Er ist niemand, der sich verstellt“

„Er ist so charmant und witzig – und noch einen Kopf größer wie ich, was bei meinen 1,83 Meter eher selten vorkommt“, erzählt Patea. Zudem möge sie besonders seine Ehrlichkeit. „Er ist niemand, der sich verstellt.“ Sie selbst lebt in Berlin, während Zverev für seine Tennisturniere um die ganze Welt jettet. Sie hätten es bislang geschafft, jeden Tag miteinander zu telefonieren, so Patea. Wenn es ihr Job zuließe, wolle sie ihren Freund auch auf seinen Turnieren begleiten. Beim verlorenen ATP-Halbfinale in London war sie bereits als erfolgreiche Trösterin im Einsatz. Sie habe ihn in den Arm genommen und angelächelt.

RND/jom/spot