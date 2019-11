187 Strassenbande: Rapper verwetten irre Summe auf Bayern-Spiel

Das Geld sitzt bei Maxwell und Gzuz von 187 Strassenbande offenbar locker. Die deutschen Rapper setzen eine irre Summe bei einer Fußballwette – und dokumentieren alles bei Instagram.

Kaum eine deutsche Hip-Hop-Formation ist zurzeit so erfolgreich wie 187 Strassenbande – und der Erfolg lässt dann offenbar auch das Geld etwas lockerer sitzen, wie die Hamburger Rapper Maxwell und Gzuz in ihrer Instagram-Story beweisen.

Dort war zu sehen, wie die erfolgreichen Musiker Fifa auf der Playstation zocken – um 25.000 Euro. Die dicken Geldbündel platziert Gzuz kamerawirksam auf dem Wohnzimmertisch. Maxwell verdoppelt den Einsatz prompt auf 25.000 Euro – und gewinnt tatsächlich die Fußballpartie auf der Playstation.

Wer jetzt denkt, das wäre genug Gezocke für einen Tag, sieht sich getäuscht. Die beiden Rapper fahren zu einem Wettbüro, mit 50.000 Euro im Gepäck. Die Geldbündel setzen Maxwell und Gzuz dem verdutzten Mitarbeiter vor die Nase, der die Scheine erst mal auf Echtheit prüft. Mit dem Geld ist alles in Ordnung, und so kann Maxwell seine Wette setzen: Beim Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Tottenham fallen mindestens vier Tore. Die Quote beträgt 2,0, die Auszahlungssumme nach Abzügen von Steuer würde 95.000 Euro betragen.

Bei Instagram postet Maxwell ein Foto, das ihn und Gzuz mit dem Wettschein zeigt, dazu schreibt er „Wettmafia“. Bis zur Auflösung der Wette müssen sich die Rapper allerdings noch etwas gedulden: Das Spiel findet am 11. Dezember statt.

RND/seb