Auf ärztlichen Rat: Madonna sagt Konzerte ab

Fans sind besorgt: Wie steht es um die Gesundheit von Madonna? Die Queen of Pop muss die nächsten Konzerte ihrer “Madame X”-Tour absagen – auf ärztlichen Rat. Dass das niemandem schwerer fällt als ihr, macht sie bei Instagram klar.

Madonna (61) kann drei anstehende Konzerte ihrer „Madame X“-Tour nicht spielen. Die Shows am 30. November sowie am 01. und 02. Dezember im Boston Center Wang Theatre sind auf ärztlichen Rat hin abgesagt worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Schon im vergangenen Monat musste ein Konzert aufgrund von Knieproblemen abgesagt werden. Ob es sich noch immer um dasselbe medizinische Problem handelt, ist nicht bekannt.

„Bitte verzeiht diese unerwartete Wendung“, erklärt die Queen of Pop bei Instagram. „Jede Nacht meine Show zu machen, bringt mir so viel Freude – und sie abzusagen, ist eine Art Bestrafung für mich. Aber der Schmerz ist überwältigend und ich muss mich ausruhen und die Ratschläge des Arztes befolgen, damit ich umso gestärkter wieder zurückkommen und die ‚Madame X‘-Reise mit euch allen weiterführen kann.“

Die drei abgesagten Konzerte sollen nicht nachgeholt werden. Fans soll stattdessen der Kaufpreis der Tickets zurückerstattet werden. Der Veranstalter entschuldige sich für alle entstandenen Unannehmlichkeiten.

