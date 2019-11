Happy Thanksgiving! Michelle Obama teilt neues Familienfoto

Familie Obama strahlt in die Kamera: Pünktlich zu Thanksgiving teilt die ehemalige First Lady Michelle Obama ein Foto der Familie in den sozialen Netzwerken.

Washington. Mit einem Foto wünscht Michelle Obama den Amerikanern ein frohes Erntedankfest. Kurz vor Thanksgiving hat die 55-Jährige ein Bild von sich, ihrem Ehemann, dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama, und den beiden Töchtern Malia und Sasha gepostet.

Aufgenommen wurde das Foto nach Angaben der „Daily Mail“ im Frühjahr diesen Jahres in der Nähe des Zuhauses der Familie in Washington D.C. Dazu schreibt die ehemalige First Lady: „Von unserer Familie zu Ihrer, #HappyThanksgiving!“ Das Foto hat schon weit über 300.000 Likes bekommen.

Nach dem Auszug aus dem Weißen Haus hat sich die Familie verschiedenen Projekten gewidmet. Während Michelle Obama ein Buch schrieb, gründete Barack Obama die gemeinnützige Organisation „Obama Foundation“. Im kommenden Jahr will der ehemalige Präsident seine Memoiren veröffentlichen. Die beiden Töchter der Präsidenten-Familie studieren inzwischen: Malia an der Elite-Uni in Harvard, ihre jüngere Schwester Sasha an der University of Michigan.

RND/ce