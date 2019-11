Giraffen verenden bei Feuer in Safari-Park in Ohio

Mindestens zehn Tiere sind bei einem Feuer in einem Wildpark in den USA getötet worden. Das Gelände blieb für Besucher zunächst geschlossen.

Port Clinton. Ein Feuer in einem Safari-Wildpark im US-Bundesstaat Ohio hat nach Angaben der Polizei mindestens zehn Tiere getötet. Die Tiere seien in einem Stall untergebracht gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Das Feuer habe den Stall am Donnerstag zerstört, schrieb der African Safari Wildlife Park in Port Clinton auf seiner Facebook-Seite. Der Park selber machte zunächst keine Angaben zur Anzahl oder Art der getöteten Tiere.

Grund für Feuer werde ermittelt

Unter den getöteten Tieren seien drei Giraffen und drei Pinselohrschweine, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf eine Polizistin. Der Grund für das Feuer werde ermittelt, erklärten die Park-Verantwortlichen. Am Freitag sollte das Gelände für Besucher geschlossen bleiben.

RND/dpa