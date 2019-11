Extremkletterer Brad Gobright in Mexiko in den Tod gestürzt

Im Norden Mexikos ist der amerikanische Extremsportler Brad Gobright auf einer Klettertour tödlich verunglückt. Sein Begleiter konnte verletzt geborgen werden.

Monterrey. Der US-Extremkletterer Brad Gobright ist im Norden Mexikos auf einer Klettertour tödlich verunglückt. Der Sportler sei in dem international bekannten Klettergebiet El Potrero Chico im Bundesstaat Nuevo León aus einer Höhe von 300 Metern in den Tod gestürzt, teilte der Zivilschutz in der dortigen Hauptstadt Monterrey auf seiner Facebook-Seite am Donnerstagabend mit.

Der 31-Jährige war Medienberichten zufolge am Berg Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) in Begleitung eines Freundes geklettert. Auch dieser sei abgestürzt, aber nicht so tief, schrieb das Portal des auf Spanisch berichtenden US-Senders Univision. Dabei habe sich der 26-Jährige Verletzungen unter anderem an seinem rechten Knöchel zugezogen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

RND/dpa