Tierische Hilfe – Hündin rettet acht Koalas vor Buschbränden in Australien

In Australien wird eine kleine Hündin namens Taylor als Heldin gefeiert: Die Springerspaniel-Dame verfolgt die Spur verletzter Koalas und rettet sie vor den verheerenden Buschbränden.

Tierische Hilfe: Eine Hundedame namens Taylor hilft Rettungskräften in Australien bei der Suche nach Koalas, die durch die verheerenden Buschbrände verletzt oder eingeschlossen sind. Die zweijährige Hündin ist darauf trainiert, den Kot von Koalas zu erschnüffeln. Wie die „Daily Mail“ berichtet, kann Taylor einen Koala schon aus 125 Metern Entfernung riechen. Mittlerweile hat sie so bereits acht Koalas und ein junges Känguru vor den Bränden gerettet.

Hündin rettet Koalas aus zerstörtem Lebensraum

Hündin Taylor werde darauf trainiert, seit sie acht Wochen alt ist, erzählte Trainer Ryan Tate in einem Interview mit dem „Australian Dog Lover“. Außer Koalas könne die Hündin auch Füchse und Katzen erschnüffeln. Das Hundetrainingsunternehmen „Tate Animals“ berichtete auf Instagram über die Koala-Suche von Trainer Ryan Tate und Hündin Taylor. In Zusammenarbeit mit den Nationalparks und örtlichen „Wildlife Services“ hätten die beiden jene Regionen durchsucht, die besonders stark von dem Feuer betroffen sind. Dazu gehören vor allem Gebiete in New South Wales. In den dortigen Nationalparks lebe eine der vielfältigsten und gesündesten Koalapopulation der Welt.

Die acht geretteten Koalas werden nun im örtlichen Koala Hospital behandelt. Es wird vermutet, dass durch die Buschbrände mehr als eine Millionen Hektar Land verbrannt und bis zu 1000 Koalas getötet wurden.

RND/al